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رياضة

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق مع بعثة الزمالك الي السعودية.

وقال عبد الواحد السيد لـ فيتو: لم نطلب من اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح من الأساس، كي يتم رفض الطلب، اللاعب حاليا وغير جاهز لخوض مباريات كي نطلب سفره.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق أحمد فتوح الظهير الأيسر العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك

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