فتاة تتصالح مع شاب بعد اتهامه بضربها في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بصرف فتاة وشاب تشاجرا سويا وتعديا على بعضهما البعض بسبب خلافات سابقة بينهما بعد تصالح الطرفين.



وكانت فتاة تدعى أم ج قد خرجت في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم فيه أن شاب يعمل سائق بإحدى شركات النقل الذكي، تعدى عليها بالضرب وقام باحتجازها في شقته.



وبإجراء التحريات تبين أن الشاب والفتاة يعرفان بعضهما البعض منذ كانا في الجامعة، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة وتعديا على بعضهما البعض بالضرب.



وقامت الفتاة بالتوجه إلى قسم شرطة حدائق القبة وحررت محضر ضد الشاب واتهمته بالتحرش بها والتعدي عليها بالضرب، وتم القبض على الشاب الذي قال بأنه ضربها بعد أن قامت بضربه بسبب خلافات سابقة بينهما.