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مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

مركبة الفضاء، فيتو
مركبة الفضاء، فيتو

أعلنت  وكالة "روس كوسموس" أن مركبة "سويوز إم إس-25" الروسية انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية اليوم، واتجهت نحو الأرض حاملة دفعة من رواد المحطة.

 

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

 وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"اليوم الاثنين، وفي تمام الساعة 11:36 بتوقيت موسكو، انفصلت مركبة سويوز "إم إس-25" عن وحدة بريتشال الروسية التابعة للمحطة الفضائية الدولية لتتجه نحو الأرض وتحمل على متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب، ورائدة الفضاء التابعة لناسا، تريسي دايسون.

 

وبعد انفصال المركبة عن المحطة ستتحول إلى وضع الطيران المستقل، وفي حوالي الساعة 14:06 بتوقيت موسكو ستقوم بتشغيل المحركات للفرملة وتترك المدار، ومن المتوقع أن تهبط جنوب شرق مدينة جيزكازجان في كازاخستان، تمام الساعة 15:00 بتوقيت موسكو".

 

إجراء 16 تصحيحا لمدار المحطة باستخدام محركات المركبات الفضائية الروسية

صل كونونينكو وتشوب إلى المحطة في 15 سبتمبر من العام الماضي على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-24"، ومنذ ذلك الحين تم إجراء 16 تصحيحا لمدار المحطة باستخدام محركات المركبات الفضائية الروسية، وخرج الرائدان في مهمتين إلى الفضاء المفتوح.

وخلال فترة إقامتهما على المحطة أجرى الرائدان العديد من الأبحاث والتجارب العلمية وأعمال الإصلاح والترميم  للمحطة ومعداتها، وقطعت محطة الفضاء الدولية خلال تلك الفترة مسافة تزيد عن 255 مليون كيلومتر في الفضاء، ووصلت إليها 14 مركبة فضائية روسية وأمريكية.

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