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حوادث

تحرير 30 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تحرير نحو 30 ألفا
تحرير نحو 30 ألفا و129 مخالفة مرورية متنوعة

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الأخيرة - عن ضبط نحو 30 ألفا و129 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 10 آلاف و58 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1816 مخالفة السير، بدون ترخيص و3 مخالفات موقف عشوائي و1719 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و22 مخالفة دراجة نارية، و9 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع.

 

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