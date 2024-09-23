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حوادث

المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة الدراجات النارية في الساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين، بالسجن المشدد 7 سنوات في سرقة الدراجات النارية بمنطقة الساحل.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اشتبهت في شخصين اثناء تواجد قوة أمنية بمنطقة الساحل لملاحظة الحالة الأمنية، وتمكنت من ضبط عاطلين وبحوزتهما سلاح أبيض "كتر"  ومطواه أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
وباستجوابهم عن مصدرها اعترفا بسرقتها أثناء توقفها أسفل أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا  بارتكاب 7 حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط 5 دراجات نارية بمكان إخفائهم، وأقرا بتصرفهما فى باقى الدراجات المستولى عليها بالبيع لأحد الأشخاص "جار ضبطه" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا علي المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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محكمة جنايات القاهرة سرقة الدراجات النارية منطقة الساحل مديرية أمن القاهرة

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