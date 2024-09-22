إحالة ربة منزل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة حقائب السيدات بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة ربة منزل بتهمة سرقة حقائب السيدات في الشارع، للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها على التهم المنسوبة إليها.

وأفادت معلومات قيام (سيدة "لها معلومات جنائية" – مقيمة بمحافظة الجيزة)، لقيامها بارتكاب واقعة سرقة حقيبة إحدى السيدات بداخلها (مبلغ مالي – مشغولات ذهبية – بعض المتعلقات)، مستغلة طفلتها في تسهيل ارتكاب الواقعة، وبحوزتها المسروقات.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.