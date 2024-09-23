الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

تفاصيل مقتل مواطن على يد زوجته وشقيقها في البساتين.. اعترافات صادمة للمتهمين.. والتعذيب ورفض الطلاق «أبرز أسباب الجريمة»

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة محاكمة ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها في منطقة البساتين، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة القتل العمد. 

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 6491 لسنة 2023 جنايات البساتين، أن المتهمين عبد الناصر. د، وأمال. د، قاما بقتل المجني عليه مسلم. ع عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أنه على إثر خلاف نشب بين المجني عليه وبين زوجته المتهمة الثانية بيت المتهم الاول النية وعقد العزم علي قتله، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا وجوده فيه، وما أن ظفر به وحيدا في مسكنه حتى استل سكينا وسدد له عدة طعنات قاسية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك ازهاق روحه فأحدثا الإصابات التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة، بأن أعدت له الخطة اللازمة، واتفقت معه علي موعد ومكان تنفيذها، ومدته بالسلاح الأبيض اللازم لتنفيذ مأربهما.

اعترافات المتهمين

وادلي المتهمان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث أكدوا ارتكابهم للجريمة انتقاما لتعدي زوج المتهمة الأولى عليها بالضرب دائما ومواصلته سبها والتعدي الدائم عليها بالشتائم باهلها 

وأضافت المتهمة الأولى أنها كانت تريد الطلاق من زوجها والحصول علي مستحقاتها الزوجية الا أنه كان يرفض ويتعدي عليها بالضرب لاجبارها علي التناول عن مستحقاتها 

وأوضحت المتهمة أن يوم الواقعة ذهبت إلى شقيقها وقد لقنها زوجها " علقة ساخنة" استخدم فيها عصا حديدية، فعزمت وشقيقها علي التخلص منه حتي لا يضربها مرة أخرى وتوجه إليه شقيقها لتلقينه من نفس ما شربت اخته منه وضرب بسكين فاسقطه قتيلا 

عقوبة القتل العمد 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات القاهرة منطقة البساتين النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط المتهم بقتل ميكانيكي إثر خلاف على ثمن تصليح دراجة نارية بالغربية

تأجيل محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها لجلسة 2 أكتوبر

محاكمات الأسبوع.. استكمال محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها.. مطرب المهرجانات مجدي شطة أمام جنايات القاهرة.. وجنح الشيخ زايد تحاكم عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

كولر يستقر علي قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

حريق هائل في أحد مخازن الأخشاب بمدينة الإنتاج الإعلامي

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

منوعات

المزيد

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفنان عباس أبو الحسن أمام المحكمة في هذه التهمة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية