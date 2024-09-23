تفاصيل مقتل مواطن على يد زوجته وشقيقها في البساتين.. اعترافات صادمة للمتهمين.. والتعذيب ورفض الطلاق «أبرز أسباب الجريمة»

تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة محاكمة ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها في منطقة البساتين، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة القتل العمد.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 6491 لسنة 2023 جنايات البساتين، أن المتهمين عبد الناصر. د، وأمال. د، قاما بقتل المجني عليه مسلم. ع عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أنه على إثر خلاف نشب بين المجني عليه وبين زوجته المتهمة الثانية بيت المتهم الاول النية وعقد العزم علي قتله، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا وجوده فيه، وما أن ظفر به وحيدا في مسكنه حتى استل سكينا وسدد له عدة طعنات قاسية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك ازهاق روحه فأحدثا الإصابات التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة، بأن أعدت له الخطة اللازمة، واتفقت معه علي موعد ومكان تنفيذها، ومدته بالسلاح الأبيض اللازم لتنفيذ مأربهما.

اعترافات المتهمين

وادلي المتهمان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث أكدوا ارتكابهم للجريمة انتقاما لتعدي زوج المتهمة الأولى عليها بالضرب دائما ومواصلته سبها والتعدي الدائم عليها بالشتائم باهلها

وأضافت المتهمة الأولى أنها كانت تريد الطلاق من زوجها والحصول علي مستحقاتها الزوجية الا أنه كان يرفض ويتعدي عليها بالضرب لاجبارها علي التناول عن مستحقاتها

وأوضحت المتهمة أن يوم الواقعة ذهبت إلى شقيقها وقد لقنها زوجها " علقة ساخنة" استخدم فيها عصا حديدية، فعزمت وشقيقها علي التخلص منه حتي لا يضربها مرة أخرى وتوجه إليه شقيقها لتلقينه من نفس ما شربت اخته منه وضرب بسكين فاسقطه قتيلا

عقوبة القتل العمد

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.