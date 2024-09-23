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حوادث

ضبط عصابة الشرطة المزيفة للسطو المسلح على سيارة شركة أدوية بكرداسة

ضبط عصابة الشرطة
ضبط عصابة الشرطة المزيفة للسطو المسلح

نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط عصابة الشرطة المزيفة يتزعمها موظف لسرقة أموال محملة بسيارة شركة أدوية  فى كرداسة.

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تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا  من (مسئول خزينة– سائق "يعملان بإحدى شركات الأدوية الكائنة بدائرة المركز") أنه حال سيرهما بسيارة "ملك الشركة عملهما " قيادة الثانى بدائرة المركز وبحوزتهما مبلغ مالى خاص بالشركة لتوريده لإحدى شركات الأدوية الكائنة بمحافظة الإسكندرية، فوجئا بقيام 4  أشخاص مستقلين سيارة "ميكروباص" بإستيقافهما مدعين أنهم رجال شرطة، وقاموا بإصطحابهما، وإستقل أحدهم السيارة الخاصة بالمبلغان، وعقب ذلك قاموا بتركهما وأثناء عودتهما مترجلين عثرا على سيارة الشركة بأحد الطرق وقاما بإكتشاف سرقة المبلغ المالى منها.

عامل وراء الواقعة 

وبالفحص تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد مرتكبى الواقعة (8 أشخاص من بينهم عامل بالشركة محل البلاغ)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (7 أشخاص) وبحوزتهم (2 سيارة "ميكروباص" ومركبة "توك توك" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم أقر العامل بإستغلال طبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بمواعيد توريدات المبالغ المالية ونظرًا لمروره بضائقة مالية إتفق مع الآخرين على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وجارى العرض على النيابة العامة.

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