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خارج الحدود

عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، الحكومة السريلانكية تستقيل من منصبها

رئيس الوزراء السريلانكي،
رئيس الوزراء السريلانكي، دينيش جوناواردينا

ذكرت قناة "سيراسا" التلفزيونية في سريلانكا، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء السريلانكي، دينيش جوناواردينا، استقال من منصبه.

 استقالة رئيس وزراء سريلانكا

ويأتي ذلك، بعد يوم من إعلان فوز أنورا كومارا ديساناياكي برئاسة سريلانكا ، في الانتخابات التي أُجريت، السبت الماضي، متفوقًا على الرئيس الحالي رانيل ويكرمسينج.

وفاز النائب ديساناياكي بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا، وفقًا للبيانات التي أصدرتها لجنة الانتخابات، حيث رفض الناخبون الحرس السياسي القديم الذي اتُهم على نطاق واسع بدفع الدولة الواقعة في جنوب آسيا نحو الخراب الاقتصادي.

وبعد انتهاء فرز الأصوات، حصد المرشح الماركسي ديساناياكي 42,3% من الأصوات، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.

 أسوأ أزمة اقتصادية في سريلانكا 

وكانت الانتخابات التي عقدت حاسمة، حيث تسعى البلاد إلى التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها والاضطرابات السياسية الناتجة عنها.

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