هربا من شروط صندوق النقد، فوز الماركسى أنورا كومارا برئاسة سريلانكا

فاز الماركسى، أنورا كومارا ديساناياكي، برئاسة سريلانكا، وفقا للبيانات التي أصدرتها لجنة الانتخابات اليوم الأحد.

فوز اليساري أنورا كومارا ديساناياكي برئاسة سريلانكا

وحسب وكالة "رويترز"، أن فوز أنورا كومارا ديساناياكي، برئاسة سريلانكا، صاحب الميول السارية جاء نتيجة رفض الناخبون الحرس السياسي القديم فى السلطة، الذي اتهم على نطاق واسع بدفع الدولة الواقعة في جنوب آسيا نحو الخراب الاقتصادي.

وعقب انتهاء فرز الأصوات، حصد المرشح الماركسي أنورا كومارا ديساناياكي 42,3% من الأصوات، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.

فيما حل زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، في المركز الثاني بحصوله على 32,76 % من الأصوات، وجاء الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريميسينغه (75 عاما) في المركز الثالث بحصوله على 17,27%.

حصول أنورا كومارا على 5 ملايين و740 ألف و179 صوتا

وأظهرت بيانات مفوضية الانتخابات فى سريلانكا، أن أنورا كومارا ديساناياكي حصل على 5 ملايين و740 ألف و179 صوتا، يليه بريماداسا بـ4 ملايين و530 ألف و902 صوتا.

وكانت الانتخابات التي عقدت السبت، حاسمة حيث تسعى البلاد إلى التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها والاضطرابات السياسية الناتجة عنها.

Sri Lanka elected Marxist-leaning Anura Kumara Dissanayake president after a second round of counting. It's the first time a recount has ever decided such an election https://t.co/cw5q58abEX pic.twitter.com/41HosoGGj2 — Reuters (@Reuters) September 22, 2024

وقال الرئيس الجديد للبلاد، في منشور على إكس: "هذا الإنجاز ليس نتيجة عمل شخصي، بل هو نتيجة جهد جماعي لمئات الآلاف منكم، لقد أوصلنا التزامكم إلى هذا الحد، ولهذا، أنا ممتن للغاية. هذا النصر ملك لنا جميعًا".

ويقود أنورا كومارا ديساناياكي، 55 عامًا، التحالف اليساري "قوة الشعب الوطني"، وهو مظلة لمجموعات المجتمع المدني والمهنيين ورجال الدين البوذيين والطلاب.

إعادة هيكلة ديون سريلانكا بموجب برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي

وكانت الانتخابات بمثابة استفتاء افتراضي على قيادة ويكرمسينغه للتعافي الهش، بما في ذلك إعادة هيكلة ديون سريلانكا بموجب برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، بعد تخلفها عن السداد في عام 2022.

قال أنورا كومارا ديساناياكي، إنه سيعيد التفاوض على صفقة صندوق النقد الدولي لجعل تدابير التقشف أكثر احتمالًا.

ولم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 % من الأصوات.

وكان هذا أداءً قويًا لديساناياكي، الذي فاز بأكثر من 3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019، ويشير إلى أن الناخبين سئموا من الحرس السياسي القديم.

وهنأ وزير الخارجية علي صبري، أنورا كومارا، على منصة "إكس" وقال إنه يأمل أن "يقود بالتزام بالشفافية والنزاهة".

وأضاف صبري: "أتمنى للسيد ديساناياكي وفريقه كل النجاح في جهودهم لقيادة سريلانكا إلى الأمام".

وأعلنت الحكومة، الخميس، أنها تجاوزت العقبة الأخيرة في إعادة هيكلة الديون من خلال التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الخاصة.

إجمالي ديون سريلانكا المحلية والأجنبية 83 مليار دولار

في وقت تخلفها عن السداد، بلغ إجمالي ديون سريلانكا المحلية والأجنبية 83 مليار دولار، وتقول الحكومة إنها أعادت هيكلة أكثر من 17 مليار دولار الآن.

على الرغم من التحسن الكبير في الأرقام الاقتصادية الرئيسية، فإن السريلانكيين يعانون من الضرائب المرتفعة وتكاليف المعيشة.

ونتجت الأزمة الاقتصادية في سريلانكا إلى حد كبير عن الاقتراض المفرط على مشروعات لم تدر إيرادات، وساهم تأثير جائحة كورونا، وإصرار الحكومة على استخدام الاحتياطيات الأجنبية النادرة لدعم العملة، الروبية، في السقوط الحر للاقتصاد.