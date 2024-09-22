بالجبة والقفطان، تلاميذ المعاهد الأزهرية يبدأون العام الدراسي ببني سويف

أعلن الدكتور أحمد السيد مكي، اليوم الأحد، رئيس المنطقة الأزهرية بـ محافظة بني سويف، انتظام اليوم الدراسي الأول بجميع المعاهد الأزهرية علي مستوى قرى ومراكز المحافظة.

إلتزام تلاميذ المعاهد الأزهرية ببني سويف بالجبة والقفطان

انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية ببني سويف

وأكد رئيس منطقة بني سويف الأزهرية، أن المعاهد الأزهرية تشهد بداية قوية وحضورا مشرفا للمعاهد، وتتم المتابعة والزيارات الميدانية من جانبه وكافة قيادات المنطقة ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين.

يأتي ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعم وإشراف الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب بقطاع المعاهد.

التزام تلاميذ المعاهد الأزهرية ببني سويف بالجبة والقفطان

التزام تلاميذ المعاهد الأزهرية بالجبة والقفطان

وفي ذات السياق، تابعت الإدارات الأزهرية بمراكز محافظة بني سويف، عملية تسكين الطلاب والطالبات، والتزام بعض المعاهد بالزي الأزهري المكون من الجبة والقفطان والعمامة، تأكيدا علي هيبة ووقار الأزهر الشريف وطلابه.

وفي سياق آخر، أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، اليوم الأحد، انتظام ما يزيد عن 825 ألف و700 طالبًا وطالبة في أكثر من 1340 مدرسة بمحافظة بني سويف، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

إلتزام تلاميذ المعاهد الأزهرية ببني سويف بالجبة والقفطان

محافظ بني سويف يتابع انتظام العملية التعليمية

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي، خلال زيارته "صباح اليوم" لمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام الدراسة في الفصل الأول من العام الدراسي الجديد.

التزام تلاميذ المعاهد الأزهرية ببني سويف بالجبة والقفطان

وتفقد محافظ بني سويف، عددا من فصول بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتابع جانبا من الأنشطة التي ينفذها طلاب المدرسة تزامنا مع بدء الدراسة، مؤكدا أهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والإلتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.