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محافظات

وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة في مدارس الأقصر (صور)

أثناء الزيارة, فيتو
أثناء الزيارة, فيتو

 أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية لـ 6 مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسي الجديد.

زيارة وزير التربية والتعليم للأقصر 

 ورافق الوزير كلا من الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، ويبلغ إجمالى عدد المدارس بمحافظة الأقصر (1073) مدرسة، وتضم عدد 284.863  طالب وطالبة.

وشملت الزيارة مدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر  التعليمية، ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة وادى الملكات الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ومدرسة الأقصر الثانوية بنات.

واطمأن الوزير محافظ الأقصر على تنفيذ الإجراءات والآليات  للالتزام بالكثافات المتفق عليها، كما تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الأقصر قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية لهذه المدارس، والمعامل وحجرات الأنشطة المختلفة.

وتابع جاهزية المدارس والفصول الدراسية، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، والمعامل، والمكتبات، بهذه المدارس، فضلًا عن  الاطمئنان على تسليم الكتب الدراسية، وذلك لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة، وانتظام العملية التعليمية.

 

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