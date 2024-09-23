الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

لاعب يعض منافسه،
لاعب يعض منافسه، فيتو

رصدت الكاميرات لقطة في مباراة بريستون وبلاكبيرن بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشب)، أمس الأحد، للاعب يعض منافسه.

وقال جون يوستاس المدير الفني لبلاكبيرن إن لاعب فريقه أوين بيك "لديه علامة عض كبيرة أسفل رقبته"، معتبرا أنه "من العار أن الحكم لم ير ذلك".

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أحداثا مشحونة، إذ طرد بيك المعار من ليفربول بعدما وجه "ركلة" لدواين هولمز لاعب بريستون.

 

وبعد ذلك، أوضح بيك للحكم أنه تعرض للعض من ميلوتين أوسماجيتش، الذي تلقى بطاقة صفراء.

وبالفعل أظهرت الإعادة التلفزيونية أوسماجيتش وهو يعض بيك.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان عضة مهاجم ليفربول لويس سواريز لمدافع تشلسي برانيسلاف إيفانوفيتش، في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013.

وبعد "العضة الشهيرة"، تم إيقاف سواريز 10 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية شامبيونشب مباراة بريستون وبلاكبيرن ليفربول

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتر كونتيننتال

برايتون يتعادل مع نوتنجهام 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة المصري والهلال الليبي بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

خلال شهرين، عطل يضرب شبكة فودافون

بقيادة الزمالك، الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

زي النهارده، وفاة فرويد عالم النفس الشهير ومكتشف عقدة أوديب بين الطفل وأمه

توقع هزيمة هيلاري في انتخابات 2016، مؤرخ أمريكي: هاريس هي الرئيسة القادمة

أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة المستوردة يتراجع 100 جنيه في الأسواق

موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

شاركت فيه عشرات المقاتلات، هجوم إسرائيلي جديد على الجنوب والعمق اللبناني

نشرة أخبار مصر، موعد انتهاء أزمة نقص الدواء.. سر غضب الخطيب قبل السوبر.. السعر العادل لكرتونة البيض

منوعات

المزيد

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

ماسك يعلن أجندة الرحلات المأهولة وغير المأهولة إلى المريخ

180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية