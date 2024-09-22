مصرع 3 في انهيار مبنى جنوبي إيطاليا

لقي طفلان شقيقان وامرأة حتفهم، اليوم الأحد، قرب نابولي جنوب إيطاليا ، في انهيار مبنى مؤلف من طابقين كانوا يقيمون فيه، على ما قالت فرق الإطفاء.

وكتب عناصر الإطفاء على موقع "إكس"، "عثر عناصر الإطفاء على أب وعلى رضيع على قيد الحياة، وللأسف عثروا على جثتي طفلين آخرين"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويُرجح انهيار المبنى، الواقع في بلدة سافيانو، أن يكون ناجما عن انفجار سببه الغاز، بحسب وسائل الإعلام المحلية، التي أشارت إلى أن الطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وشقيقها 6 سنوات.

انهيار مبني قرب نابولي جنوب إيطاليا

وعثر عناصر الإطفاء بعد ساعات من البحث بمساعدة الكلاب البوليسية بين الأنقاض على جثة امرأة "لم يُتَعَرَّف عليها بعد"، حسبما قال المتحدث باسم فرق الإطفاء لوكا كاري لقناة "راي نيوز 24 كاري".

وأضاف "أنها امرأة، ونعمل حاليا على انتشال (الجثة) من تحت الأنقاض"، مشددا على أن عمليات البحث معقدة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المرأة جدة الطفلين وكانت تقطن في الطابق الثاني من المبنى، ولا تزال الأم مفقودة بحسب تقارير إعلامية.

وشارك أكثر من 60 متطوعا من الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ، بحسب منطقة كامبانيا. ونُقِل الأب والرضيع بعد انتشالهما من تحت الأنقاض إلى المستشفى، وحالة الأب خطيرة.