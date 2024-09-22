الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

مصرع 3 في انهيار مبنى جنوبي إيطاليا

موقع الحادث، فيتو
موقع الحادث، فيتو

لقي طفلان شقيقان وامرأة حتفهم، اليوم الأحد، قرب نابولي جنوب إيطاليا ، في انهيار مبنى مؤلف من طابقين كانوا يقيمون فيه، على ما قالت فرق الإطفاء.

وكتب عناصر الإطفاء على موقع "إكس"، "عثر عناصر الإطفاء على أب وعلى رضيع على قيد الحياة، وللأسف عثروا على جثتي طفلين آخرين"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويُرجح انهيار المبنى، الواقع في بلدة سافيانو، أن يكون ناجما عن انفجار سببه الغاز، بحسب وسائل الإعلام المحلية، التي أشارت إلى أن الطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وشقيقها 6 سنوات.

 

انهيار مبني قرب نابولي جنوب إيطاليا

وعثر عناصر الإطفاء بعد ساعات من البحث بمساعدة الكلاب البوليسية بين الأنقاض على جثة امرأة "لم يُتَعَرَّف عليها بعد"، حسبما قال المتحدث باسم فرق الإطفاء لوكا كاري لقناة "راي نيوز 24 كاري".

وأضاف "أنها امرأة، ونعمل حاليا على انتشال (الجثة) من تحت الأنقاض"، مشددا على أن عمليات البحث معقدة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المرأة جدة الطفلين وكانت تقطن في الطابق الثاني من المبنى، ولا تزال الأم مفقودة بحسب تقارير إعلامية.

وشارك أكثر من 60 متطوعا من الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ، بحسب منطقة كامبانيا. ونُقِل الأب والرضيع بعد انتشالهما من تحت الأنقاض إلى المستشفى، وحالة الأب خطيرة.

 

التحليق دون وقود، باحثون يطورون تقنية جديدة للطائرات

فيضانات عارمة تضرب جنوب بولندا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليا نابولي الغاز إيطاليا جنوب إيطاليا انهيار مبني قرب نابولي

مواد متعلقة

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

فيضانات عارمة تضرب جنوب بولندا

باحثون يكشفون أفضل طريقة لخفض شعور كبار السن بالوحدة

الأكثر قراءة

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ أحمد فتحي ويعلق على أزمة الشناوي وجماهير الأهلي

موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

خبير اقتصادي يحذر من انفجار الفقاعة العقارية في مصر ويحدد 3 وسائل لمنعه (فيديو)

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أمريكا وشيوخ الخليج، ترامب يلتقى أمير قطر ورئيس الإمارات يتوجه إلى واشنطن

الجيش الملكي يفوز على المريخ ويصعد لدوري المجموعات بأبطال أفريقيا

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف حقيقة وجود مصارف لـ"كيما"على النيل (فيديو)

هل توجد علاقة بمرض الكوليرا وإصابات أسوان؟ المحافظ يكشف الحقيقة (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع 3 في انهيار مبنى جنوبي إيطاليا

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

المزيد

خدمات

المزيد

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، البراء بن عازب "راوي أحاديث النبي"

تفسير رؤية انقلاب السيارة في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وتفريج الهموم

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية