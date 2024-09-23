الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بتعاملات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت  5  قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) قائمة قطاعات الأسهم المتداولة بتعاملات بداية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.02 مليار جنيه. 

- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 788.7 مليون جنيه. 

- قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 492 مليون جنيه. 

- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 376 مليون جنيه. 

- قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 332 مليون جنيه. 

 

تعاملات بداية الأسبوع

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات،  الأحد 22 سبتمبر 2024، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.106 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 31038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 38157 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10335 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان الدوريات العالمية الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاملات بداية الأسبوع شركات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

هشام آمنة: زراعة 3 ملايين شجرة خلال العام المالي الجاري بتكلفة 98 مليون جنيه

أخبار مصر: أسعار الأضاحي بمنافذ التموين.. درجات الحرارة غدا الخميس وموعد انخفاضها.. والحكومة تحسم موقف تخفيف أحمال الكهرباء في عيد الأضحى

آمنة: تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة للتعامل مع الطوارئ خلال العيد

الصحة: 2336 سيارة إسعاف و11 لانش نهري لتأمين احتفالات عيد الأضحى

هشام آمنة يتابع مع محافظ سوهاج الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

التضامن: 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة، ونقدم الدعم المالي والفني

أخبار مصر اليوم: القاهرة تستضيف قمة عربية صينية.. نصيب الفرد من الخبز المدعم بعد ارتفاع سعره.. تحريك أسعار بعض السلع

لحجاج بيت الله، أهم 20 سؤال لازم تعرف إجابتهم قبل مناسك الحج؟

الأكثر قراءة

خلال شهرين، عطل يضرب شبكة فودافون

عملوها الصغار ووقعوا فيها الكبار، مصرع شخص في مشاجرة بالشوم بالأقصر

رئيس لجنة الحكام السابق يوجه نداء لرئيس الجمهورية ضد اتحاد الكرة

مطالب برلمانية لتحفيز السكن في المدن الجديدة

خبير اقتصادي يحذر من انفجار الفقاعة العقارية في مصر ويحدد 3 وسائل لمنعه (فيديو)

رانيا يوسف تكشف مفاجأة عن فيلم التاروت: فيه كلب وقطة وبغبغان (فيديو)

رابطة الأندية عن تحطم درع الدوري: مش احنا اللي صنعناه (فيديو)

أول تعليق من سامو زين بعد تعرضه لوعكة صحية

منوعات

المزيد

180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)

مصرع 3 في انهيار مبنى جنوبي إيطاليا

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

المزيد

خدمات

المزيد

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية