5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بتعاملات بداية الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) قائمة قطاعات الأسهم المتداولة بتعاملات بداية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.02 مليار جنيه.

- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 788.7 مليون جنيه.

- قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 492 مليون جنيه.

- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 376 مليون جنيه.

- قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 332 مليون جنيه.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد 22 سبتمبر 2024، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.106 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 31038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 38157 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10335 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة.