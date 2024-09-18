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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

 "فيتو" تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 12 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره  السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره  السابق
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 14 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره  السابق
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره  السابق.
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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

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أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة تواصل الارتفاع.. العود بـ 5 جنيهات.. وشعبة الخضراوات توضح الأسباب وموعد الانخفاض

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