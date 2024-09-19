الخميس 19 سبتمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 "فيتو" تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 12 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 19 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 6 إلى 11 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.
  6. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره  السابق.
  8. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره  السابق
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 9 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 3 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 3 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره  السابق.
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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

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