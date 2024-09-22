بلاغ للنائب العام ضد قناة أغاني قرآنية بتهمة ازدراء الأديان

تقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد قناة اغانى قرأنية وذلك لسرعة ضبط واحضار القائمين عليها في اتهامهم بنشر مواضيع جميعها تزدري الدين الاسلامي.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 909813 عرائض المكتب الفنى للنائب العام ؛ عرض القناة القرآن الكريم بالأغانى عن طريق ما أسموه الراب وكذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كانت القناة أثارت جدلًا واسعًا، بتقديمها آيات قرآنية بشكل غنائي ورقص على فيديوهات لحفلات موسيقية، ما أدى لاستغراب الكثيرين من المسلمين وغيرهم وتحريمهم لما تفعله هذه القناة بقدسية كتاب رب العالمين.