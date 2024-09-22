البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، أول جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% عند مستوى 31075 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 38171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13461 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.54% عند مستوى 7207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% عند مستوى 10309 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 2979 نقطة.