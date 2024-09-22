الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات، اليوم الأحد  22 سبتمبر 2024، أول  جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45%  عند مستوى 31075 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69%  عند مستوى 38171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38%  عند مستوى 13461 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.54%  عند مستوى 7207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38%  عند مستوى 10309 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82%  عند مستوى 2979 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان اخبار الاقتصاد الدوريات العالمية الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب ايجي اكس 30 للعائد الكلي

مواد متعلقة

هشام آمنة يتابع مع محافظ سوهاج الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

موسم الحج 2024، الشعراوي يوضح أصل شعيرة السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

بدلًا من 66 فقط عام 2017، مؤشر عدد الإناث بالهيئات القضائية يقفز لـ 3541 في 2023

حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع.. الموافقة على إنشاء قاعة جديدة بالمتحف القومي للحضارات.. واستقبال أولى رحلات الحج السياحي البري بالموانئ

4 وزراء يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات

لحجاج بيت الله، أهم 20 سؤال لازم تعرف إجابتهم قبل مناسك الحج؟

أخبار الاقتصاد اليوم: هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وتراجع الأعلاف.. وقفزة تاريخية بالصادرات الهندسية خلال 4 أشهر

الأكثر قراءة

متى يتوقف جنون ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

خبير رياضي: درع الدوري الجديد لا يليق بعراقة البطولة

محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 (بث مباشر)

تكليفات رئاسية حاسمة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة بشأن خدمات الكهرباء

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم الأحد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"قصات الشعر الغريبة والبناطيل المقطعة".. تحذيرات التعليم للطلاب بالعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية