حقيقة تلوث مياه الشرب بسوهاج
نفى المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ما تردد بين المواطنين بسوهاج عن تلوث مياه الشرب بالمحافظة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تأثير لأي ملوث في جميع محطات المياه على مستوى سوهاج، متابعا: حالة المياه في سوهاج في أفضل حال ومراقبة على مدار اليوم.
وتابع: جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها لإنتاج المياه، وللأسف بعض الانقطاعات البسيطة حدثت بسبب تخزين المواطنين للمياه إثر الشائعات المغرضة التي تناقلت بين المواطنين.
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