حريق في عقار سكني بمنطقة كفر طهرمس (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق شب في أحد العقارات السكنية بمنطقة كفر طهرمس بفيصل، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ.

حريق في أحد العقارات السكنية بمنطقة كفر طهرمس في الجيزة والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران pic.twitter.com/FnP5mAnbwI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 21, 2024

وتعود البداية إلى تلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بنشوب حريق في أحد العقارات السكنية بمنطقة كفر طهرمس بـ فيصل، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.