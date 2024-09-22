حريق في عقار سكني بمنطقة كفر طهرمس (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق شب في أحد العقارات السكنية بمنطقة كفر طهرمس بفيصل، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ.
وتعود البداية إلى تلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بنشوب حريق في أحد العقارات السكنية بمنطقة كفر طهرمس بـ فيصل، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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