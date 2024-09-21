ظهور مميز للعرض السوداني "نون الفجوة" في مهرجان الإسكندرية المسرحي

استضاف مسرح ليسيه الحرية فى الإسكندرية، اليوم السبت، العرض المسرحي "نون الفجوة" من السودان وهو ثالث عرض من عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا.

وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.



شهد العرض حضور جماهيري كبير من الجمهور المصري الجالية السودانية بالإسكندرية على حد سواء، وعبر الجمهور السوداني عن فرحته قبل بدء الارض بالتصفيق وتشجيع نجوم العرض، وتدور فكرة العرض في اطار فلسفي حول مشكلات المرأة العربية وأحلامها، وما تتعرض له من عنف وزواج مبكر ومعاناة الوحدة، ومواجهة الشيخوخة وكذلك الحرمان العاطفي والتعرض للخيانة، وتم التعبير عن فكرة العرض بالدراما الحركية والغناء المباشر وتوحيد لون الملابس بين النساء، كي تعبر عن وحدة الموضوع ومشكلات المرأة المكررة بين جميع النساء، وأهدت فرقة الشغف السودانية العرض لنساء السودان وفلسطين، والعمل من تأليف وإخراج محمد عايش، وأداء رحاب إبراهيم، وسام صلاح، سيزا سوركتي، وعد عادل، مساعد اخراج منى حين، ومخرجي التنفيذ محمد حين، طيارة وإيهاب محمد، مكياج نهلة عبادي، إشراف فني زهير عبد الكريم، أغنية لا تحفروا لي قبرا كلمات محمد الفيتوري وألحان الصافي مهدي.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان إلى أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 16 عرضا، بواقع أربعة عروض مصرية، و12 عرضا من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.