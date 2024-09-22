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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات، اليوم الأحد  22 سبتمبر 2024، أول  جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52%  عند مستوى 31099 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7%  عند مستوى 38176 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68%  عند مستوى 13501 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95%  عند مستوى 7167 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02%  عند مستوى 10276 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74%  عند مستوى 2977 نقطة.

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