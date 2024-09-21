روسيا تعلن الطوارئ في تيخورتسك بعد استهداف أوكراني لمستودع أسلحة

أعلنت السلطات الروسية، حالة الطوارئ بمدينة تيخورتسك في جنوب البلاد، بعدما أمرت بعمليات إجلاء للسكان، إثر هجوم بطائرة مسيرة نفذته أوكرانيا، وأكدت أنه استهدف مستودعا للأسلحة.

وقال حاكم منطقة كراسنودار الروسية، فينيامين كوندراتييف، عبر منصات التواصل الاجتماعي: تم فرض حالة الطوارئ المحلية لتنظيم مساعدة الناس وحل كل المسائل المتعلقة بهذا الحادث سريعًا، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وتشهد عدة جبهات قتالية تصعيدًا بين روسيا وأوكرانيا، إذ يتبادل الطرفان هجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 101 مسيّرة أوكرانية في أجواء 8 مقاطعات روسية، وفوق مياه بحر آزوف.

وأفاد حاكم بريانسك الروسية بأنه تم تدمير 16 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار، فيما ذكر حاكم إقليم كراسنودار الروسي أن القوات الأوكرانية استهدفت الليلة الماضية منطقة تيخورتسك بطائرتين مسيّرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق، دون وقوع إصابات.