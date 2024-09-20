أوكرانيا تحظر استخدام تيليجرام على أجهزة مسئولين وعسكريين

أعلن مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني اليوم الجمعة، أنه سيحظر استخدام تطبيق "تيليجرام" الذي أسسه الروسي بافل دوروف، على أجهزة معظم العسكريين والمسئولين لأسباب "أمنية".

حظر استخدام تطبيق "تيليجرام" على أجهزة عسكريين أوكرانيين

وقال المجلس في بيان صدر بعد اجتماع حول تهديدات الأمن القومي التي يمثلها التطبيق تقرر حظر تنزيل تيليجرام واستخدامه على الأجهزة الرسمية للمسئولين والعسكريين وموظفي قطاع الأمن والدفاع، وكذلك (على أجهزة موظفي) مرافق البنى التحتية الحيوية" مع بعض الاستثناءات، بحسب وكالة "فرانس برس".

اعتقال مؤسس تليجرام في فرنسا

يأتي ذلك بعد أسابيع من اعتقال السلطات الفرنسية مؤسس تيليجرام بافل دوروف.

ولاحقًا أُطلق سراح دوروف بكفالة بعدما أمضى أربعة أيام معتقلًا في فرنسا التي فرضت عليه حظر سفر بانتظار محاكمته بمزاعم ترتبط بالمحتوى المخالف للقانون في تطبيقه للرسائل النصيّة.