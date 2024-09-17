الكرملين يكشف سبب زيادة تعداد الجيش الروسي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن زيادة تعداد الجيش الروسي التي أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين أمس، تأتي ردًا على التهديدات على حدود روسيا الغربية.
وأصدر بوتين مرسوما يزيد إجمالي أفراد الجيش بين مدنيين متعاقدين وعسكريين إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.
بوتين يرفع تعداد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون عسكري
ومن المقرر أن يدخل المرسوم الجديد الذي أقره بوتين حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2024، وذلك حسبما أفادت شبكة “روسيا اليوم ” امس الاثنين.
ونص المرسوم الرئاسي على أن تقوم الحكومة الروسية بتعيين المخصصات من الميزانية اللازمة لوزارة الدفاع الروسية من الميزانية الاتحادية من أجل تنفيذ الزيادة في تعداد الجيش الروسي.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.