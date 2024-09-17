الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الكرملين يكشف سبب زيادة تعداد الجيش الروسي

الكرملين،فيتو
الكرملين،فيتو

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن زيادة تعداد الجيش الروسي التي أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين أمس، تأتي ردًا على التهديدات على حدود روسيا الغربية.

وأصدر  بوتين مرسوما يزيد إجمالي أفراد الجيش بين مدنيين متعاقدين وعسكريين إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.

 

بوتين يرفع تعداد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون عسكري

ومن المقرر أن يدخل المرسوم الجديد الذي أقره بوتين  حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2024، وذلك حسبما أفادت شبكة “روسيا اليوم ” امس الاثنين.

 

ونص المرسوم الرئاسي على أن تقوم الحكومة الروسية بتعيين المخصصات من الميزانية اللازمة لوزارة الدفاع الروسية من الميزانية الاتحادية من أجل تنفيذ الزيادة في تعداد الجيش الروسي.

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