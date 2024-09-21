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رياضة

شاهد، هدف وسام أبو علي في شباك جورماهيا بدوري أبطال إفريقيا

وسام أبوعلي, فيتو
وسام أبوعلي, فيتو

تقدم النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، ثم سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 53. 

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مباراة الذهاب بين الأهلي وجورماهيا 

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. 

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: وسام أبو علي.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا 

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيي عطية الله ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكوكا وافشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وكهربا ووسام ابو علي.

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