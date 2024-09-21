السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي منذ صباح اليوم

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال أكثر من 70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي حتى الآن.

الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

وأمس، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع، وأن عناصرها باشروا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية)، استهدفت الغارة الإسرائيلية "شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس".

وقالت الوكالة إن الغارة "جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية".

أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب ‎لبنان خلال ربع ساعة

بعد تفجيرات لبنان وتصريحات تغيير الشرق الأوسط، هل هناك تهديد باندلاع حرب كبرى؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجنوب اللبناني والبقاع الغربي بيروت ضاحية بيروت ضاحية بيروت الجنوبية منطقة الجاموس

مواد متعلقة

أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب ‎لبنان خلال ربع ساعة

بعد تفجيرات لبنان وتصريحات تغيير الشرق الأوسط، هل هناك تهديد باندلاع حرب كبرى؟

إسرائيل تغلق المجال الجوي المدني من جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا

الصين وروسيا واليابان بمجلس الأمن: نطالب بتحقيق عاجل لمحاسبة إسرائيل على تفجيرات لبنان

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

مصدر يكشف تفاصيل جديدة في قضية صلاح التيجاني

تطورات أزمة سد النهضة، مصر تؤكد موقفها: لا تنازل عن قطرة مياه وقادرون على الدفاع عن مصالحنا وأمننا المائي

تسجيلات تحرش ومحضر معاشرة، دفاع المجني عليهن يقدم أدلة جديدة في قضية التيجاني

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22-9-2024

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن هدم القصور والفيلات

موعد إرسال مكتب التنسيق الكشوف النهائية لطلاب المرحلة الثالثة للكليات

منوعات

المزيد

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات صحية لتجنب النزلة المعوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية