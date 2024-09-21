السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

في أول أيام العام الدراسي، ضبط كتب مدرسية مطبوعة بدون ترخيص داخل مطبعة بالنزهة

ضبط كتب مدرسية مطبوعة
ضبط كتب مدرسية مطبوعة بدون ترخيص

نجحت أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية، فى ضبط المدير المسئول عن مطبعة  بداخلها عدد كبير من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون بالنزهة فى أول أيام العام الدراسي. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة  بطباعة ونشر العديد من الكتب والأغلفة الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية والخاصة بإحدى المدارس باللغتين العربية والإنجليزية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (9000 كتاب وغلاف دراسى خارجى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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