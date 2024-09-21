السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالمطرية

إحالة عاطل للجنايات
إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة

أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطل لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة إلى محكمة الجنايات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القاهرة قيام عاطل بحيازة أسلحة نارية وذخائر والاتجار بها متخذًا من دائرة قسم شرطة المطرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "بندقية خرطوش- 3 فرد خرطوش- عدد من الطلقات" وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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