الوضع خارج السيطرة، جنرالات يضعون سيناريوهات حرب لبنان وأمريكا تجهز لإجلاء رعاياها

حذرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مخاوف جنرالات وزارة الدفاع "البنتاجون"، من اندلاع حرب برية بين إسرائيل وحزب الله، وخروج الوضع عن السيطرة.

صحيفة أمريكية تكشف مخاوف البنتاجون من حرب برية

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فى تقرير لها اليوم، أن “موجة الانفجارات القاتلة لأجهزة ”البيجر" وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي يحملها عناصر حزب الله اللبنانى، أدت إلى زيادة مخاوف وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" من احتمالية اندلاع حرب برية في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

زيادة القلق الأمريكى من غزو إسرائيل لمنطقة جنوب لبنان

ووفق "وول ستريت جورنال" أن حدة القلق زادت في أمريكا بشأن احتمال غزو إسرائيل لجنوب لبنان.

وقال جنرال كبير فى البنتاجون للصحيفة الأمريكية: "أنا قلق للغاية بشأن خروج هذا الوضع عن السيطرة".

وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلة: "شدد المسؤولون على أنهم لم يروا حتى الآن أي مؤشرات تدفع إلى استدعاء قوات الاحتياط للإشارة إلى غزو بري وشيك، وحتى بعد اتخاذ القرار، فقد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن تكون القوات الإسرائيلية في وضع يسمح لها بشن هجوم كبير.

سيناريوهات العملية البرية الإسرائيلية فى جنوب لبنان

من جانبهم قال مسؤولون أمريكيين، إن إسرائيل قد تأمر بعملية أصغر حجمًا بسرعة أكبر، دون الحاجة إلى تحركات عسكرية كبرى أخرى.

وأضافت وول ستريت جورنال: "من جانبه، تعهد "حزب الله" بالرد على الهجمات الإسرائيلية السرية التي طالت اتصالاته، وأطلق حزب الله مئات الصواريخ على شمال إسرائيل، أغلبها على أهداف عسكرية، وقد اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية أغلبها، كما استهدف مناطق سكنية.

خطة طوارئ لإجلاء 50 ألف مواطن أمريكى إلى قبرص

وكشفت مصادر أمريكية للصحيفة، أنهم الولايات المتحدة وضعت خطة للطواري، تتضمن إجلاء نحو 50 ألف مواطن أمريكى ومقيم وأسرهم من المنطقة إلى قبرص.

وتنص الخطة الأمريكية فى حال تفاقم الأوضاع، على أن تقوم السفن المدنية بنقل النازحين لمسافة 160 ميلا بحريا تقريبا عبر البحر الأبيض المتوسط من لبنان إلى قبرص.

من جانبه قال ثيودوروس جوتسيس، المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية، إن واشنطن ستضطر إلى تقديم طلب رسمي لاستخدام منشأة إجلاء في الجزيرة مشيرا إلى أن التنسيق مستمر لمواجهة أي طارئ.