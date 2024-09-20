حزب الله يعلن قصف مقرات عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني قصفه بصواريخ الكاتيوشا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع الإسرائيلية.

وقال الحزب إنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة العليقة، ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، ومقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح.

وأطلقت عشرات الصواريخ في رشقة جديدة من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بدوي انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان.

وقال جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة، إنه تم إلغاء أوامر تقيد الحركة والتجمعات الكبيرة صدرت مساء أمس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وفرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ظهر أمس الخميس، مما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود.

وحول الموقف الإسرائيلي من التصعيد قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن حزب الله يشعر بالاضطهاد، متعهدًا باستمرار تسلسل العمليات العسكرية في الشمال.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أجرى وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت الخميس مناقشات بشأن تطورات الوضع الأمني في الشمال.

وقبل يومين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مقتضبة: «سنعيد سكان الشمال سالمين إلى منازلهم، وهذا بالضبط ما سنفعله».