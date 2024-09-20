استهداف مستوطنة المطلة الإسرائيلية بصواريخ من جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، باستهداف مستوطنة المطلة الإسرائيلية بصواريخ من جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس، إن 4 طواقم إطفاء تعمل منذ أكثر من ساعتين على إخماد حرائق اندلعت في مستوطنة المطلة إثر قصف من جنوب لبنان.

نيران صواريخ حزب الله تأكل مستوطنة المطلة

وقالت الصحيفة، إن "مستوطنة المطلة دخلت سيناريو مستوطنة "ألتا" وأصبحت بلا كهرباء ولا اتصالات، جراء سقوط صواريخ حزب الله، أطلقت من جنوب لبنان".

وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع المطلة بصلية من صواريخ فلق".‏