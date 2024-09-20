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خارج الحدود

انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان

الجولان السوري المحتل،
الجولان السوري المحتل، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بدوي انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان.

أوامر تقييد الحركة والتجمعات الكبيرة شمال إسرائيل 

وقال جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة، إنه تم إلغاء أوامر تقيد الحركة والتجمعات الكبيرة صدرت مساء أمس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وفرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ظهر أمس الخميس، مما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود.

وحول الموقف الإسرائيلي من التصعيد قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن حزب الله يشعر بالاضطهاد، متعهدًا باستمرار تسلسل العمليات العسكرية في الشمال.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أجرى وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت الخميس مناقشات بشأن تطورات الوضع الأمني في الشمال.

وقبل يومين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مقتضبة: «سنعيد سكان الشمال سالمين إلى منازلهم، وهذا بالضبط ما سنفعله».

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