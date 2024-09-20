الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نيران صواريخ حزب الله تحرق مستوطنة المطلة، والاحتلال يدفع بـ 4 فرق إطفاء

مستوطنة المطلة، فيتو
مستوطنة المطلة، فيتو

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس، إن 4 طواقم إطفاء تعمل منذ أكثر من ساعتين على إخماد حرائق اندلعت في مستوطنة المطلة إثر قصف من جنوب لبنان.

نيران صواريخ حزب الله تأكل مستوطنة المطلة

وقالت الصحيفة، إن "مستوطنة المطلة دخلت سيناريو مستوطنة "ألتا" وأصبحت بلا كهرباء ولا اتصالات، جراء سقوط صواريخ حزب الله، أطلقت من جنوب لبنان".

وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع المطلة بصلية من صواريخ فلق".‏

حركة حماس تثمن خطاب نصر الله الداعم للمقاومة 

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله الذي جدد فيه التأكيد على موقف للمقاومة الإسلامية في لبنان في مواصلة جبهة الإسناد والدعم لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وللمقاومة الفلسطينية، حتى يتوقف العدوان النازي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة".

وقالت حركة حماس، إن " موقف نصر الله الذي يشكل  لدى شعبنا ومقاومتنا محل تقدير واعتزاز، يعد صفعة على وجه نتنياهو وحكومته الفاشية، وإجهاضًا لمخططاتهم في ضرب جبهة إسناد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة؛ عبر العملية الإرهابية الوحشية المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضدّ الشعب اللبناني الشقيق يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين".

إعلام عبري: صواريخ حزب الله تقطع الكهرباء والاتصالات عن مستوطنة المطلة

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستوطنة المطلة طواقم إطفاء صواريخ حزب الله قطاع غزة نصر الله حماس

مواد متعلقة

قناة عبرية: لبنان أصبح ساحة الحرب وبقاء قوات إسرائيلية على محوري فيلادلفيا ونتساريم

حسن نصر الله يعترف بتعرض حزب الله لضربة كبيرة غير مسبوقة

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

تفريغ الكاميرات للتأكد من صحة اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب بأكتوبر

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلي، وصل لهذا المستوى

هل تعرض الزمالك للظلم في لقب نادي القرن؟ رد صادم من كمال درويش (فيديو)

بسبب كشك، مسجل خطر يقتحم حي الدقي ورئيسه يحرر محضرا

أحمد فتحي يكشف مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)

تحذير من الأتربة العالقة والرياح المثيرة للرمال غدا في هذه المناطق

يا قمر، عمرو دياب يتألق بحفل الأهرامات وسط حضور كامل العدد (فيديو)

منوعات

المزيد

مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

المزيد
الجريدة الرسمية