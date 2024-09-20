نيران صواريخ حزب الله تحرق مستوطنة المطلة، والاحتلال يدفع بـ 4 فرق إطفاء

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس، إن 4 طواقم إطفاء تعمل منذ أكثر من ساعتين على إخماد حرائق اندلعت في مستوطنة المطلة إثر قصف من جنوب لبنان.

نيران صواريخ حزب الله تأكل مستوطنة المطلة

وقالت الصحيفة، إن "مستوطنة المطلة دخلت سيناريو مستوطنة "ألتا" وأصبحت بلا كهرباء ولا اتصالات، جراء سقوط صواريخ حزب الله، أطلقت من جنوب لبنان".

وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع المطلة بصلية من صواريخ فلق".‏

حركة حماس تثمن خطاب نصر الله الداعم للمقاومة

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله الذي جدد فيه التأكيد على موقف للمقاومة الإسلامية في لبنان في مواصلة جبهة الإسناد والدعم لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وللمقاومة الفلسطينية، حتى يتوقف العدوان النازي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة".

وقالت حركة حماس، إن " موقف نصر الله الذي يشكل لدى شعبنا ومقاومتنا محل تقدير واعتزاز، يعد صفعة على وجه نتنياهو وحكومته الفاشية، وإجهاضًا لمخططاتهم في ضرب جبهة إسناد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة؛ عبر العملية الإرهابية الوحشية المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضدّ الشعب اللبناني الشقيق يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين".