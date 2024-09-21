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اقتصاد

7 شركات تتصدر قائمة أسهم السوق الرئيسية من حيث قيم التداول بتعاملات البورصة

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 7 شركات قائمة أسهم السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع، وجاءت كالتالي:

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 522 مليون جنيه. 

- تعليم Taaleem Management Services لخدمات الإدارة بقيمة تداول بلغت 510 ملايين جنيه. 

- البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 441.5 مليون جنيه.

-  السويدي اليكتريك بقيمة تداول بلغت 309 ملايين جنيه. 

- بالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت 251.7 مليون جنيه. 

-إيسترن -ايسترن كومباني بقيمة تداول بلغت 245 مليون جنيه. 

- فوري لتكنولوجيا البنوك بقيمة تداول بلغت 212.7 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات،  الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97%  عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99%  عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94%  عند مستوى 13411 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84%  عند مستوى 10269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63%  عند مستوى 2955 نقطة.

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