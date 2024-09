DC تطرح الحلقة الأولى من مسلسل The Penguin مع تحذير قوي

The Penguin، طرحت شركة DC، رسميا أولى حلقات مسلسلها الجديد، The Penguin، المشتق من عالم The Batman، للمشاهدة حصريا عبر منصة MAX.

وجاء عرض الحلقة الأولى من مسلسل The Penguin، تحت تحذير قوي، بسبب تضمنه العديد من المشاهد الفاضحة والعنيفة، وغير الملائمة لمن هم أقل من 17 عاما.

تفاصيل مسلسل The Penguin.

The Penguin، هو مسلسل مكمل لأحداث فيلم The Batman، ويتبع العمل قصة أوزوالد كوبلبوت، ورحلة صعوده من مسخ غير معروف، إلى واحد من أشهر المجرمين، ورجال العصابات، في مدينة جوثام.