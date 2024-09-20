مسؤول إسرائيلي: مستشار كبير لنتنياهو قدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار

قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" إن مستشارا كبيرا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدم لإدارة جو بايدن مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين.

ويوم أمس الخميس، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن تل أبيب تعد مقترحا جديدا لاتفاق بشأن قطاع غزة ستقدمه إلى الوسطاء يقضي بإعادة جميع المحتجزين دفعة واحدة.

وذكرت الإذاعة أن المقترح الإسرائيلي يقضي بإعادة كل المحتجزين مقابل خروج يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وآخرين من غزة عبر ممر آمن.