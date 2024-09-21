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اقتصاد

5 أسهم تتصدر قائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

بورصة النيل، فيتو
بورصة النيل، فيتو

تصدرت 5 أسهم قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال جلسة نهاية الأسبوع، وجاءت كالتالي:

- سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 6.15  مليون جنيه. 

- فتنس برايم للاندية الصحية بقيمة تداول بلغت 4.44 مليون جنيه. 

- اراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 1.9 مليون جنيه. 

- المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 1.10 مليون جنيه. 

- الفنار للمقاولات العمومية بقيمة تداول بلغت 269 ألف جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات،  الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97%  عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99%  عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94%  عند مستوى 13411 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84%  عند مستوى 10269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63%  عند مستوى 2955 نقطة.

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30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع الدوري المصري الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة الع السياسة الخارجية

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