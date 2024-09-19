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خارج الحدود

قناة عبرية: لبنان أصبح ساحة الحرب وبقاء قوات إسرائيلية على محوري فيلادلفيا ونتساريم

الجيش الإسرائيلي،
الجيش الإسرائيلي، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أنه اعتبارا من هذا المساء، أصبح لبنان ساحة المعركة الرئيسية لإسرائيل، وليس غزة.

إسرائيل تحول لبنان إلى ساحة حرب رئيسية

وحسب القناة 14 الإسرائيلية، فإنه "في قطاع غزة سوف تبقى قوات مسيطرة بقوة على محوري نتساريم وفيلادلفيا، وفي الضفة ستواصل قواتنا عملياتها بقوات منخفضة قدر الإمكان، وفي لبنان سنذهب بكل شيء".

بيان البيت الأبيض حول الأوضاع فى الشرق الأوسط

وأصدر البيت الأبيض، مساء اليوم، بيانا قال فيه: إن "وقف إطلاق النار بغزة سيهدئ التوتر بالمنطقة، وما زلنا نعتقد أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الأمثل للمضي قدما وما زلنا نعتقد أنه ممكن".

وتابع البيت الأبيض، موقف الولايات المتحدة ثابت ضد كل التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله اللبناني.

واستطرد البيت الأبيض، سنواصل العمل على إيجاد حلول دبلوماسية بديلة للتصعيد الحالي تسمح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم، وأعتقد أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيهدئ التوتر في المنطقة.

ولفت البيت الأبيض، نواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

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