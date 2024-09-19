لبنان يكشف طريقة تفجير البيجر، وتحرك رسمى من المخابرات البلغارية

كشفت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، اليوم، أن " تحقيقات السلطات اللبنانية خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات البيجر، تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية".

بلغاريا تنفى توريد أجهزة البيجر إلى لبنان

فى ذات السياق، أفادت وكالة الأمن القومي في بلغاريا، بأن "الدولة لم تقم بتوريد أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان مؤخرًا، ولم تكن بلغاريا وسيطًا في المعاملات التجارية في هذا المجال".

وأضافت وكالة الأمن القومي في بلغاريا، في تعليقها على ما نشرته وسائل إعلام بلغارية: "فيما يتعلق بالمنشورات الإعلامية التي تزعم بأن شركة مسجلة في المجر قامت بتسليم شحنات من معدات الاتصالات "البيجر" إلى منظمة حزب الله اللبناني التي انفجرت في لبنان وسوريا لاحقًا، تفيد الوكالة بأنه لم تتم أية إجراءات جمركية مع هذه البضائع في أراضي المجر".

المخابرات البلغارية تبدأ تحقيقات موسعة مع شركة البيجر

وذكرت المخابرات البلغارية كذلك، أنها بدأت مع المؤسسات ذات الصلة، بتنفيذ عمليات تدقيق "فيما يتعلق بتورط شركة مسجلة في بلغاريا".