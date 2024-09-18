حزب الله ينعي عددا من عناصره عقب تفجيرات اليوم في لبنان

نعى حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عددا من عناصره قضوا "على طريق القدس"، عقب تفجير أجهزة لا سلكية يحملها عناصره في يومين متتاليين.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها:

بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد شلبي "باقر" مواليد عام 1993 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس وكذلك الشهيد المجاهد علي محمد ترحيني "حيدر" مواليد عام 2001 من بلدة عبا في جنوب لبنان.

كما تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إبراهيم عبد الكريم زين الدين "أبو علي أمير" مواليد عام 1995 من بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان، و الشهيد المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد عام 2008 من بلدة عيترون وسكان بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان والشهيد المجاهد فضل عباس بزي "أبو عباس" مواليد عام 1991 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

انفجار أجهزة اتصالات من نوع “بيجر” بلبنان

وانفجرت أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق جنوب لبنان، والبقاع الشرقي.

وأسفرت انفجارات الأمس عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلة وطفل، وإصابة نحو 2800 آخرين، وفق السلطات الصحية اللبنانية.

وقد حمل "حزب الله"إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏