الصحافة الاقتصادية الفلسطينية في رسالة دكتوراه بإعلام عين شمس

ناقش اليوم اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري رسالة دكتوراه من إشراف دكتورة دينا فاروق أبوزيد عميد كلية الإعلام جامعة ٦ أكتوبر حول الصحافة الاقتصادية الفلسطينية.

الصحافة الاقتصادية الفلسطينية

وحصلت الإعلامية الفلسطينية ناريمان شقورة على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل مع الجامعات الأخرى وضمت لجنة الحكم والمناقشة من كلية الإعلام بجامعة عين شمس كل من الدكتورة فلورا إكرام مناقشا والدكتورة شيرين عمر مشرفا مشاركا.