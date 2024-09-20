الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

428.6 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 65.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.7% والعرب على 9.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 10.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 428.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.8%. 

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 2,101.0 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 10,084.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملاتها نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات،  الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97%  عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99%  عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94%  عند مستوى 13411 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84%  عند مستوى 10269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63%  عند مستوى 2955 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

آخر جلسات الأسبوع الدوريات العالمية الشركات الصغيرة والمتوسطة السياسة الخارجية ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجى اكس 70 شركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة نهاية الاسبوع مؤشرات البورصة بختام تعاملات مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان

مواد متعلقة

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بدلًا من 66 فقط عام 2017، مؤشر عدد الإناث بالهيئات القضائية يقفز لـ 3541 في 2023

حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع.. الموافقة على إنشاء قاعة جديدة بالمتحف القومي للحضارات.. واستقبال أولى رحلات الحج السياحي البري بالموانئ

التضامن: 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة، ونقدم الدعم المالي والفني

4 وزراء يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات

أخبار مصر اليوم: القاهرة تستضيف قمة عربية صينية.. نصيب الفرد من الخبز المدعم بعد ارتفاع سعره.. تحريك أسعار بعض السلع

لحجاج بيت الله، أهم 20 سؤال لازم تعرف إجابتهم قبل مناسك الحج؟

أخبار الاقتصاد اليوم: هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وتراجع الأعلاف.. وقفزة تاريخية بالصادرات الهندسية خلال 4 أشهر

الأكثر قراءة

مفصول من التيجانية، الأجهزة الأمنية تكشف مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لصلاح التيجاني بالتحرش

أزمات أول عام دراسي لـ محمد عبد اللطيف.. عجز المعلمين صداع في رأس وزير التعليم.. معلمو الحصص وقانون الخدمة العامة أبرز الحلول

أحمد فتحي يكشف مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلي، وصل لهذا المستوى

هل تعرض الزمالك للظلم في لقب نادي القرن؟ رد صادم من كمال درويش (فيديو)

أسعار اللحوم الكندوز ترتفع 5.5 جنيه في الأسواق

تفريغ الكاميرات للتأكد من صحة اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب بأكتوبر

قرار جديد من الإسماعيلي بشأن خليفة الراحل إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية