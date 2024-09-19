الخميس 19 سبتمبر 2024
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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.07%  عند مستوى 30668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35%  عند مستوى 37566 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1%  عند مستوى 13301 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72%  عند مستوى 7171 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 10176 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26%  عند مستوى 2916 نقطة.

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