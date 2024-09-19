حسن نصر الله يتحدث عن تفجيرات البيجر: تعرضنا لضربة كبيرة..والعدو استهدف تفجير 4000 جهاز.. وهذه رسالتى إلى نتنياهو وجالانت

قال الأمين العام لحزب الله اللباني، حسن نصر الله، إن “ما حصل يوم الثلاثاء، إنه تم استهداف آلاف أجهزة البيجر، وتم تفجيرها بوقت واحد من قبل العدو الإسرائيلي”.

كلمة حسن نصر الله عن تفجيرات البيجر

وتابع حسن نصر الله، فى كلمة له اليوم، “قد تجاوز العدو في هذه العملية كل الضوابط والخطوط الحمراء والقوانين ولم يكترث لأي شيء أخلاقيا وقانونيا”.

وأضاف أمين عام حزب الله، إن “التفجيرات وقعت في مستشفيات في صيدليات في أسواق في بيوت في سيارات في الطرقات العامة حيث يتواجد الكثير من المدنيين والنساء والأطفال”.

وأكد ان “هذه الضربة الكبيرة والقوية لم تسقطنا ولن تسقطنا”، وأوضح “سنصبح أشد صلابة وعزمًا وعودًا وقدرة على تجاوز كل المخاطر”.

وأشار نصر الله، إلى أن “العدو استهدف أجهزة تستخدم من قبل شريحة كبيرة من الناس حول العالم، من ثم عاود العدو ذلك يوم الأربعاء بتفجير أجهزة لاسلكية غير مكترث أين توجد، وبنتيجة هذا العدوان ارتقى عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء ومدنيون وأصيب الآلاف بجراح مختلفة.

إسرائيل خططت لتفجير 4000 جهاز بيجر

ولفت نصر الله، إلى أن “العدو يفترض أنه يستهدف مجموعة بيجر يفترض أن عددها 4000 جهاز ويفترض أنها موزعة على الأخوة والاخوات في حزب الله”، وأشار إلى أنه “عندما فجر هذه الأجهزة كان يتعمد قتل 4000 إنسان بالحد الأدنى في دقيقة واحدة، هذا غير يوم الأربعاء عندما فجر أجهزة لاسلكية، هذه نية العدو ومستوى الاجرام الذي أقدم عليه”.

وقال حسن نصر الله “في اليوم الثاني كانت نية العدو قتل الآلاف الذين يحملون الأجهزة”، ورأى أنه “على مدى يومين وفي دقيقتين كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل اكثر من 5000 إنسان ويريد أن يحدث إرباكا بخصوص حالة المستشفيات ما قد يؤدي إلى قتل المزيد من الجرحى.

وأكد حسن نصر الله، ان “ما حصل هو إبادة جماعية ومجزرة كبرى لتضاف إلى مجازر العدو الكبرى منذ إيجاد هذه الغدة السرطانية في منطقتنا، يمكن تسميتها إعلان حرب أو أي شيء فهي تحمل أن نسميها أي شيء اخر”، وتابع “الله بلطفه وكرمه سلم كثيرا ودفع كثيرا من البلاء لانه من جهة كثير من هذه الاصابات كانت طفيفة وكانوا يمكن ان يكونوا شهداء وعددا من الاجهزة كانت خارجة الخدمة”.

ولفت نصر الله، الى انه “لا شكّ أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيًا وإنسانيًا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان وكذلك غير مسبوقة على مستوى لبنان والصراع مع العدو الصهيوني.

ملف تفجيرات البيجر قيد التحقيق لدى حزب الله

وتابع “شكّلنا لجان تحقيق فنية وأمنية وندرس كل الفرضيات ووصلنا إلى شبه نتيجة ولكن هذا الملف قيد التحقيق والمتابعة الدقيقة سواء من الشركة إلى التصنيع إلى النقل والإجراءات في لبنان إلى التوزيع وعندما نصل إلى نتيجة يبنى على الشيء مقتضاه”، وأكد أنه “بنعمة الله ولطفه وبالجهود البشرية المخلصة الصادقة والغيرة والحمية والحضور الكبير لفئات شعبنا المختلفة تم تعطيل جزء كبير من هدف العدو”.

وقال أمين عام حزب الله حسن نصر الله “سنستطيع ان نتجاوز هذه المحنة واقول: ان هذه الضربة الكبيرة لن تسقطنا من خلال هذه التجربة ودروسها وعبرها سنصبح اقوى وامتن واشد صلابة وعودا وقدرة على مواجهة كل الاحتمالات والمخاطر”، وتابع “هذه حال الحرب والصراع ونحن نعرف ان عدونا لديه تفوق على المستوى التكنولوجي لان الغرب يقف وراءه وعندما ندخل في هذا الصراع نراهن على الجهد والتضحيات والاستنزاف وتراكم النقاط لننتصر”.

وأشار نصر الله إلى إن “جبهتنا لمساندة غزة كانت فاعلة وضاغطة جدًا على العدو والدليل هو ما يفعله ويقوله بعيدًا عما يقال هنا وهناك”، وتابع “عندما يقول العدو أن ما يجري في الشمال هو أول هزيمة تاريخية لإسرائيل دليل آخر على فعالية جبهتنا”، واضاف “احد اهم عناصر الضغط على كيان العدو واهم جبهات الاستنزاف الى جانب الجبهات الاخرى هي الجبهة اللبنانية لانها ضاغطة وبقوة”.

ورأى الأمين العام لحزب الله اللبناني، ان “العدو عمل على محاولة الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة وهدد بالحرب وكل ذلك هدفه الضغط على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والمقاومة من اجل ان تتوقف هذه الجبهة”، وتابع “بعد مجزرة الثلاثاء وصلتنا رسائل عبر قنوات رسمية وغير رسمية تقول ان هدف الضربة ان تتوقفوا عن دعم غزة”.

وشدد على ان “الجواب منّا باسم الشهداء والجرحى وباسم من فقدوا عيونهم واكفهم وباسم كل الذين تحملوا مسؤولية بهذا الواجب الديني والاخلاقي في نصرة غزة التي تتعرض للجوع نقول لنتنياهو وغالانت جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة”، وشدد على ان “المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة والضفة والمظلومين”.

وتوجه نصر الله “بالتبريكات للشهداء ولعوائلهم والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل”، وشكر “وزارة الصحة والمراكز الصحية وفرق الدفاع المدني والاسعاف والاطباء والممرضين الذين أبلوا بلاء حسنا.

واضاف “وجدنا الاهتمام الجدي والعالي والكبير والشكر لمن تبرع بالدم في مختلف المناطق اللبنانية الشكر لكل من بادر بنقل جريح”، واضاف “الشكر لكل من عرض التبرع بأعضاء ولكل الاطباء الذين فتحوا ابواب عياداتهم بالمجان والشكر لكل الشعب اللبناني العزيز في مختلف المناطق الذين عبروا عن المشاعر الصادقة والشكر لكل المرجحعيات السياسية ةالدينية والنخب الثقافية والاعلامية”.

وقال السيد نصر الله “من بركات هذه المظلومية التي عشناها خلال الأيام الماضية اننا عشنا ملحمة إنسانية كبرى لم نشهدها منذ وقت طويل”، وتابع “يجب أن نشكر الجدول التي سارعت بتقديم الدعم وارسلت طواقم طبية خاصة العراق ايران ولسوريا التي فتحت ابواب مستشفياتها ولكل الدول التي اتصلت بالحكومة اللبنانية التي عبرت عن استعدداها للدعم والشكر لكل من دان هذه الجريمة الصهيونية وخصوصا دول محور المقاومة”، واضاف “اولا واخيرا الشكر لله على بلائه ودفعه المزيد من البلاء”.

نصر الله يوجه رسالة إلى نتنياهو حول الجبهة الشمالية

وتطرق نصر الله، إلى حديث قادة الاحتلال عن الجبهة الشمالية، قائلا: في الأسابيع الأخيرة بدأ الحديث في كيان العدو عن نقل الثقل إلى الشمال وهدفه بذلك اعادة “سكان الشمال الى الشمال بشكل آمن” ولكن هل نتنياهو قادر على تحقيق هذا الهدف؟.

وتابع نصر الله، أقول لـ نتنياهو وجالانت ولجيش العدو: "لن تستطيعوا ان تعيدوا المستوطنين في الشمال وافعلوا ما شئتم" والسبيل الوحيد هو وقف العدوان والحرب على أهل غزة وطبعًا على الضفة الغربية.