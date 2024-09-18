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خارج الحدود

المجلس الوزاري المصغر يفوض نتنياهو وجالانت باتخاذ إجراءات ضد حزب الله

جالانت ونتنياهو
جالانت ونتنياهو

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر فوض نتنياهو وجالانت باتخاذ إجراءات ضد  حزب الله.

 إسرائيل تفتتح مرحلة جديدة من الحرب 

 وقبل وقت سابق من اليوم زعم  وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أن إسرائيل تفتح مرحلة جددة من الحرب مع تحريك مركز الثقل نحو الشمال.

وقال جالانت في قاعدة سلاح الجو إن: "مركز الثقل يتحرك نحو الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات".

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نحن نفتتح مرحلة جديدة في الحرب  تتطلب منا الشجاعة والتصميم والمثابرة".

وشدد جالانت، على أن هذه المرحلة تتطلب القيام بالتعاون الوثيق بين جميع المنظمات وعلى جميع المستويات.

انفجارات طالت أجهزة اتصال لاسلكية في لبنان

وتأتي هذه التصريحات غداة مقتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 300 بجروح الأربعاء في موجة جديدة لانفجارات طاولت أجهزة اتصال لاسلكية في لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، غداة انفجارات مماثلة لاجهزة اتصال أدت إلى مقتل 12 شخصا.

وقال مسؤولون إسرائيليون،  امس الثلاثاء، إنهم يدركون أن التصعيد الكبير على الحدود الشمالية محتمل بعد الهجوم، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لرد محتمل من حزب الله.

وتعهد حزب الله المتحالف مع إيران بالرد على إسرائيل رغم عدم اعتراف بالوقوف وراء تفجييرات"البيجر".

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