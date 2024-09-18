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خارج الحدود

كلمة مهمة لـ حسن نصر الله بشأن تفجيرات البيجر غدًا

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

أفادت وسائل الإعلام اللبناية بأن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، سيتحدث عن التطورات التي شهدتها لبنان وخاصة تفجيرات “البيجر” في كلمة له بعد ظهر غدا “الخميس”.

 انفجار الأجهزة اللاسلكية

وانتشرت شائعات عن إصابة نصر الله في الهجوم السيبراني الذي أدى إلى انفجار الأجهزة اللاسلكية، لكن نفى مسؤول كبير في حزب الله صحة الأنباء التي تتحدث عن إصابة نصر الله، وقال: "نصر الله لم يصب بأذى جراء انفجار جهاز اللاسلكي".

وأصدر حزب الله اللبناني بيانًا وجه فيه التعزية لأسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم أمس الثلاثاء سواءً في الجبهة الجنوبية في بليدا ومجدل سلم أو القتلى الذين قضوا في العدوان الغادر والواسع من خلال تفجير أجهزة “البيجر”، كما دعا الله تعالى أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

الإصرار على المضي في طريق الجهاد والمقاومة 

وتعهد حزب الله بمواصلة عملياته المباركة اليوم كما في كل الأيام الماضية، وذلك لإسناد غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته.

وأضاف أن “ما حدث أمس سيزيدنا عزمًا وإصرارًا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة ونحن على يقين مطلق بوعد الله للمؤمنين بالنصر”. 

وتابع «هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان».

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