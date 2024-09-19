حسن نصر الله معلقا على تفجيرات البيجر: حجم الإصابات بالعيون كثير

وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الشكر للحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ومؤسسات الدفاع المدني الذين أبلوا بلاء حسنا.

كلمة حسن نصر الله عن تفجيرات البيجر

وقال نصر الله فى كلمة له، مساء اليوم، للتعليق على تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر"، إن "حجم الإصابات بالعيون كثير وهناك ضغط على المستشفيات وهي تبذل جهدا كبيرا"

حسن نصر الله يشيد يالمقاومة فى لبنان

وأكد خلال كلمته التى بثتها قناة المنار اللبنانية اليوم بشأن تطورات الأوضاع فى لبنان أثر عمليات تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكى ( البيجر)، إنه من بركات هذه الدماء الزكية والتضحيات أننا شهدنا في لبنان مجددا ملحمة إنسانية كبرى على المستوى الوطني والإنساني لم نشهدها منذ زمن طويل.

كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله https://t.co/vzufSI85zd — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 19, 2024

وتأتي هذه الكلمة، بعد عمليتين من جانب جيش الاحتلال وجهاز الموساد الإسرائيلى على لبنان، أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة نحو 2800 شخص، بعد تفجير أجهزة البيجر، وأجهزة لاسلكية للاتصالات.

وعلى الجانب الآخر أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ارتفاع عدد ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات ( البيجر )، خلال اليومين الماضيين إلى 32 شهيدًا وآلاف من الجرحى، مشيرا إلى أن القطاع الصحي بأطبائه ومسعفيه وممرضيه استطاعوا أن يقدموا الخدمات إلى الأهالي الذين أصيبوا جراء الحادث الآليم.

وتسببت موجة التفجيرات باضرارٍ في عددٍ من المنازلِ واندلاعِ حرائقَ في منازلَ اخرى وبعددٍ من السياراتِ والدراجاتِ والمحلاتِ التجارية التي تبيعُ اجهزةَ الاتصالات.

إسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها

وفي بيان صدر صباح الاربعاء، أكد حزب الله في لبنان أنه سيواصل عملياته لإسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته.

وشدد على أن هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء، التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، وقال “هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله”.