المجر تكشف مفاجأة جديدة بشأن الشركة المصنعة لأجهزة البيجر

نفى المتحدث باسم الحكومة المجرية، زلتان كوفاكس، وجود موقع إنتاج في بلاده لأجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر)التي انفجرت في لبنان.

أجهزة الأمن الوطني المجرية

وقال المتحدث في تغريدة عبر منصة إكس إن "الشركة المعنية هي وسيط تجاري، وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل في المجر"، مضيفا أن "لديها مديرا مسجلا في عنوانها المعلن، والأجهزة المشار إليها لم تكن في المجر أبدًا".

وقال كوفاكس إن أجهزة الأمن الوطني المجرية "تتعاون مع جميع الوكالات والمنظمات الشريكة الدولية ذات الصلة" لكن القضية لا تشكل خطرًا على الأمن القومي.

ويأتي ذلك على الرغم من أن شركة "جولد أبولو" التايوانية، أكدت أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هي "من صنع شريكها المجري".

وقال مدير الشركة هسو شينج كوانج، في مؤتمر صحفي، إن أجهزة "بيجر" صنعت خارج تايوان، مؤكدا أن الأجهزة المنفجرة من إنتاج شركة "إيه بي سي" ومقرها العاصمة المجرية بودابست، وأنها وقعت عقد ترخيص مع هذه الشركة قبل 3 سنوات.

من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية للشركة المجرية كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو، العمل مع شركة "غولد أبولو"، لكنّها نفت أن يكون لها دخل في التصنيع.

الشركة صدرت أكثر من 49 ألف جهاز اتصال لاسلكي

وقالت في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية "لا أُصنّع أجهزة النداء. أنا مجرّد وسيط. أنتم مخطئون".

ونفت وزارة الاقتصاد التايوانية تصدير أجهزة اتصالات لاسلكية إلى لبنان، مؤكدة أنها راجعت بيانات تصدير شركة "جولد أبولو" المصنعة لأنظمة الاتصال اللاسلكية "بيجر"، وأظهرت أن الشركة صدرت أكثر من 49 ألف جهاز اتصال لاسلكي إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية في تايوان.

ومن الأجهزة التي انفجرت، جهاز تنتجه شركة آيكوم اليابانية، التي قالت إنها أوقفت قبل نحو عشر سنوات، تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي فجرت في لبنان.

وأوضحت الشركة في بيان أن طراز "آي سي-في82 هو جهاز لاسلكي محمول كان يُنتج ويُصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى أكتوبر 2014، وأوقف إنتاجه قبل عشر سنوات تقريبا. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا".

ضحايا تفجيرات أجهزة اللاسلكي في البلاد

وأضافت: "إنتاج البطاريات الضرورية لتشغيل الوحدة الرئيسية توقف أيضا. ولم يُحدد وجود الدمغة المجسمة المستخدمة لتمييزها عن تلك المزورة لذا لا يمكن الجزم إن كان المنتج شُحن من جانبنا".

وتابعت "كل أجهزتنا اللاسلكية تصنع في فرعنا للانتاج واكاياما آيكوم إنكوربورترايد في منطقة واكاياما في ظل نظام إدارة صارم... لذا لا تستخدم في المنتج أي قطع أخرى غير تلك المحددة من جانب شركتنا" مضيفة "كل أجهزتنا اللاسلكية تنتج في المصنع نفسه ولا نصنعها في الخارج".

وكشف وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" عن الحصيلة النهائية لضحايا تفجيرات أجهزة اللاسلكي في البلاد، مشددا على أن المؤسسات الصحية تتحضر "للسيناريو الأسوأ".

وقال الوزير اللبناني إنّ "حصيلة اليوم الأول للاستهداف الاسرائيلي للبنان بلغت 12 قتيلًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عامًا وطفلة عمرها 8 سنوات، كما أُصيب حوالي 2750 شخصًا، منهم 300 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وقد تطلبت حالة حوالي 450 جريحًا إجراء عمليات جراحية عاجلة، بينما في اليوم التالي ارتفعت الحصيلة إلى 20 قتيلًا فيما تم تسجيل أكثر من 400 جريح إضافي".